Омичей спасли от огромной партии морских деликатесов

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Омская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 48-летнего фигуранта, обвиняемого в ввозе незаконных морепродуктов. Ему инкриминируют преступление по пунктам «а» и «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ – хранение и перевозка в целях сбыта товаров и продукции без маркировки.

Следствие выяснило, что с ноября по декабрь 2025 года обвиняемый действовал вместе со своими сообщниками. Находясь во Владивостоке, Хабаровске и Красноярске, участники схемы закупали и складировали деликатесы для дальнейшей продажи. Общая масса изъятых водных биоресурсов превысила 530 килограммов.

Силовики остановили грузовик с партией незаконного товара в Омске. Из оборота изъяли красную и черную икру, деликатесы из морского ежа, клешни краба, а также стейки и цельные тушки рыб ценных пород общей стоимостью более 10 млн рублей.

Материалы дела направлены в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении остальных соучастников выделено в отдельное производство.