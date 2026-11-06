В центре Омска выставили на продажу банный комплекс с огромной скидкой

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В центре Омска вновь пытаются продать банный комплекс «Оазис», расположенный на улице Госпитальной. Объект включает гостиницу и баню. Судя по новому объявлению, собственник решил вновь снизить цену – сразу на 57 млн рублей.

Площадь комплекса составляет около 1,4 тыс. квадратных метров. В здании оборудованы 13 гостиничных номеров разных категорий – от эконома до VIP, банные комнаты с бассейнами, а также кафе-столовая с кухней. На прилегающей территории расположены беседка, помещение для охраны и парковка.

Причины продажи собственник по-прежнему не раскрывает. При этом найти покупателя на «Оазис» не удается уже третий год.

За это время стоимость комплекса неоднократно менялась. В 2023 году его оценивали в 110 млн рублей, в 2024-м цена выросла до 130 млн рублей, а в 2025-м снизилась до 95 млн рублей. В феврале 2026 года за объект просили уже 76 млн рублей, а весной объект подорожал до 85 млн рублей.