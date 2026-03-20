В центре Омска никак не могут продать банные «номера»

Владелец вновь поднял стоимость комплекса.

На популярном сайте объявлений уже в который раз появилось предложение по продаже банного комплекса «Оазис». Объект расположен в центре Омска, на улице Госпитальной, и объединяет в себе гостиницу и баню. Стоимость его оценивается в 85 млн рублей.

Как явствует из сообщения, общая площадь комплекса составляет около 1,4 тыс. квадратных метров. В него входят 13 номеров разных категорий – от эконома до ВИП-категорий, банные номера с бассейнами, а также кафе-столовая с кухней. На территории есть беседка, место для охраны и парковка.

Причину реализации владелец по-прежнему не указывает. Но пытается продать комплекс уже минимум три года.

В 2023 году комплекс оценивали за 110 млн рублей, а в 2024-м – за 130 млн рублей, а в 2025-м – за 95 млн рублей. В феврале была попытка реализовать «номера» за 76 млн рублей.