Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
·Экономика/Бизнес·Олег Кипорук

Омскую птицефабрику могут погубить гуси

Новосибирская птицефабрика пытается обанкротить омскую.
Птицефабрика

Арбитражный суд Омской области ввел процедуру финансового наблюдения в отношении ООО «Калачинский инкубатор». Инициатором банкротства выступило новосибирское ООО «Птицефабрика «Улыбино», заявившее о задолженности предприятия в размере около 11,5 миллиона рублей.

Предприятие было создано в феврале 2023 года, его единственным владельцем и руководителем является Андрей Крупин. Поводом для финансовых претензий стал судебный спор, в ходе которого новосибирская компания добилась взыскания около 11,4 миллиона рублей за недопоставку 60 тонн гусиных тушек.

Соответствующее решение вынесли в апреле. Кроме того, весной в ЕГРЮЛ внесли запись о недостоверности сведений о компании, что привело к процедуре ее исключения из реестра.

Читайте также

·Экономика/Бизнес·Олег Кипорук

Омскую птицефабрику могут погубить гуси

Новосибирская птицефабрика пытается обанкротить омскую.
Птицефабрика

Арбитражный суд Омской области ввел процедуру финансового наблюдения в отношении ООО «Калачинский инкубатор». Инициатором банкротства выступило новосибирское ООО «Птицефабрика «Улыбино», заявившее о задолженности предприятия в размере около 11,5 миллиона рублей.

Предприятие было создано в феврале 2023 года, его единственным владельцем и руководителем является Андрей Крупин. Поводом для финансовых претензий стал судебный спор, в ходе которого новосибирская компания добилась взыскания около 11,4 миллиона рублей за недопоставку 60 тонн гусиных тушек.

Соответствующее решение вынесли в апреле. Кроме того, весной в ЕГРЮЛ внесли запись о недостоверности сведений о компании, что привело к процедуре ее исключения из реестра.

Больше по тегу - #банкротство
Рубрика - Экономика/Бизнес