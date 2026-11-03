Омск-информ
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·Спорт·Мария Филимонова

Омскому «Иртышу» грозит банкротство из-за миллионного долга

Сумма претензий налоговой к футбольному клубу превысила 11 миллионов рублей.
мяч

В Арбитражный суд Омской области поступило заявление о признании банкротом футбольного клуба «Иртыш». Истцом выступает Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Саратовской области.

Согласно данным судебной картотеки, сумма предъявленных исковых требований составляет 11,7 миллиона рублей. Дата первого судебного заседания по делу пока не назначена.

Ранее сообщалось, что региональное министерство спорта отказало «Иртышу» в предоставлении субсидии из-за наличия непогашенной задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты всех уровней.

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·Спорт·Мария Филимонова

Омскому «Иртышу» грозит банкротство из-за миллионного долга

Сумма претензий налоговой к футбольному клубу превысила 11 миллионов рублей.
мяч

В Арбитражный суд Омской области поступило заявление о признании банкротом футбольного клуба «Иртыш». Истцом выступает Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Саратовской области.

Согласно данным судебной картотеки, сумма предъявленных исковых требований составляет 11,7 миллиона рублей. Дата первого судебного заседания по делу пока не назначена.

Ранее сообщалось, что региональное министерство спорта отказало «Иртышу» в предоставлении субсидии из-за наличия непогашенной задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты всех уровней.

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Рубрика - Спорт