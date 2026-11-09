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·Экономика/Бизнес·Мария Филимонова

Омский сыр распробовали за границей

За 9 месяцев регион заработал на заграничных поставках сыра свыше 200 млн рублей.
сыр

За девять месяцев 2026 года омские производители отправили за рубеж более 500 тонн сыров. В весовом выражении поставки взлетели в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (тогда вывезли 211 тонн). В денежном эквиваленте экспорт вырос в 2,3 раза – с 87,6 млн до 202 млн рублей.

Львиная доля поставок пришлась на твердые сыры (390,7 тонны), оставшиеся 109 тонн составили плавленые. Продукция отгружается в Казахстан (266 тонн), Южную Осетию (105 тонн), Беларусь и Монголию, а в 2026 году к списку импортеров впервые добавились Армения и Кыргызстан.

Как отметил начальник Омской таможни Дмитрий Лунев, региональные компании не только наращивают объемы, но и активно расширяют географию продаж.

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·Экономика/Бизнес·Мария Филимонова

Омский сыр распробовали за границей

За 9 месяцев регион заработал на заграничных поставках сыра свыше 200 млн рублей.
сыр

За девять месяцев 2026 года омские производители отправили за рубеж более 500 тонн сыров. В весовом выражении поставки взлетели в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (тогда вывезли 211 тонн). В денежном эквиваленте экспорт вырос в 2,3 раза – с 87,6 млн до 202 млн рублей.

Львиная доля поставок пришлась на твердые сыры (390,7 тонны), оставшиеся 109 тонн составили плавленые. Продукция отгружается в Казахстан (266 тонн), Южную Осетию (105 тонн), Беларусь и Монголию, а в 2026 году к списку импортеров впервые добавились Армения и Кыргызстан.

Как отметил начальник Омской таможни Дмитрий Лунев, региональные компании не только наращивают объемы, но и активно расширяют географию продаж.

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Рубрика - Экономика/Бизнес