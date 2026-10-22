В еще не построенном аэропорту Омск-Федоровка откроют магазин дьюти-фри

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Омские таможенники заявили о готовности нести службу в еще не построенном аэропорту Омск-Федоровка по примеру того, как это делается в действующем аэрохабе имени Карбышева. В первую очередь это контроль багажа, а на втором месте – создание магазина беспошлинной торговли. Об этом стало известно на пресс-конференции.

Начальник омской таможни анонсировал новые технологии отслеживания содержимого сумок и чемоданов пассажиров.

– Мы активно взаимодействовали на этапе проектирования аэропорта, давали свои технические задания, смотрели технологию, схемы, где все находится. Хотелось бы, чтобы это все реализовалось, – отметил глава ведомства. – Не буду забегать вперед, но действительно, там есть новые и совершенно иные технологии по контролю багажа с максимальным ускорением и совмещением контролирующих органов.

Служба авиационной безопасности и таможенные органы смогут параллельно, максимально быстро досмотреть багаж. «Зеленый коридор» останется.

Предусмотрены в новом аэропорту места для создания магазина беспошлинной торговли, или дьюти-фри.

– Естественно, если бизнес пойдет на это, – отметил Лунев. – Практика Омского аэропорта есть, и в нашем небольшом аэропорту уже был магазин беспошлинной торговли. В новом аэропорту максимально быстро мы это можем сделать, поэтому готовы к взаимодействию.

Также для грузов предусмотрен склад временного хранения, если объем поставок будет большим, то откроют и большой логистический терминал.