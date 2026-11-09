Омская область выбилась в лидеры по росту производства птицы

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Омская область выбилась в лидеры Сибири по темпам выращивания птицы на убой. По данным аналитиков Россельхозбанка, за три квартала 2026 года производство мяса птицы в регионе подскочило почти на 20 %.

Всего за январь – сентябрь сельхозорганизации СФО выпустили 395,4 тыс. тонн продукции, прибавив 5,2 %. Омская область показала самый мощный рывок в округе, выдав 46,2 тыс. тонн мяса и обогнав соседей по динамике роста. Лидерами по общим объемам в Сибири остаются Алтайский край (80 тыс. тонн), Новосибирская (72,9 тыс. тонн) и Кемеровская (52 тыс. тонн) области.

Такой резкий скачок эксперты связывают с масштабной модернизацией и расширением мощностей главного птицеводческого предприятия региона. Аналитики отмечают, что спрос на курятину остается стабильно высоким, а ее среднедушевое потребление по итогам года зафиксируется на отметке около 37 кг на человека.