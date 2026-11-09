Омский перевозчик анонсировал «доступную» стоимость номеров в его шикарном отеле

Фото: t.me/omsk_putevoditel

В строящемся загородном комплексе «Борвиха Парк» в Чернолучье пока не сформировали окончательную ценовую политику на проживание. Как сообщил генеральный директор организации Иван Меняйлов, стоимость номеров будет сопоставима с предложениями других рекреационных объектов на рынке.

– Какое будет, не знаю. Еще до конца нет стоимости. Но это будет доступно, уверяю, нас все примерно одинаково в городе, – рассказал Меняйлов «Омск-информу».

Предприниматель добавил, что шансы на успешный старт оценивает положительно. Также он отметил, что комплекс предложит гостям разнообразные возможности для отдыха, включая спортивные площадки и условия для проведения спартакиад.

– У нас будет все, что нужно. Хотите – спартакиады проводите, хотите – спортом занимайтесь, хотите – отдыхайте, хотите – плавайте, – перечислил директор.

Напомним, что новый загородный отель с двумя ресторанами и СПА-комплексом обустроили на базе модернизированного советского санатория. Для гостей подготовят номера с панорамными видами на лесной массив, а также бассейн, хаммам, парные и соляную комнату.

Внутри гостиницы преобладает современный дизайн в стиле хай-тек с растительной стилизацией, отсылающей к лесной теме. Как сообщалось ранее, шикарный загородный отель откроется к концу года – точных дат пока не называется.

Помимо туристического направления, Иван Меняйлов известен в регионе как организатор пассажирских перевозок, обслуживающий городские маршруты № 6Н, 83Н и 303. Учредителями же являются Ирина Меняйлова и Алексей Пятак.