Омский депутат создал фирму с миллиардным капиталом под отель

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В октябре депутат Законодательного собрания Омской области, предприниматель Валерий Кокорин зарегистрировал ООО «Орбита» с уставным капиталом около миллиарда рублей. Новая структура прописана в Новосибирске, а ее основным профилем заявлена деятельность гостиниц и мест для временного проживания.

Инициатива связана с проектом завершения новосибирского долгостроя – 20-этажного здания гостиницы «Турист» на площади имени Карла Маркса, возведение которого стартовало еще в 1968 году и было заморожено в 1985-м. По планам инвестора, многофункциональное пространство интегрировано в городскую среду: на втором этаже обустроена СПА-зона, на третьем – фитнес-клуб, а на четвертом заработают рестораны и бар.

К июню объект вырос до 25 этажей, вместив 200 номеров. В стилобатной части предусмотрены вестибюли, два конференц-зала, выставочные пространства и переход к метрополитену вместе с подземной парковкой на 60 машино-мест. Прилегающую территорию полностью благоустроили, высадив хвойные деревья и проложив пешеходные дорожки.