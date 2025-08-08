Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

Имущество компании продадут с молотка, чтобы погасить долги.
Арбитражный суд Омской области принял решение о признании банкротом ООО «Апарт-Отель «Маршал». В отношении юридического лица открыли конкурсное производство – его имущество продадут, чтобы погасить долги.
Признать отель банкротом потребовала компания «Техностроймаркет», которая выступала субподрядчиком строительства торгово-выставочного комплекса с гостиницей по адресу: Маршала Жукова, 154. Ранее «Маршал» не сумел рассчитаться с субподрядчиком.
Напомним, возводить его начали в 2014 году, а завершили в 2023 году. В 2015 году на стройке отеля на Жукова рухнул кран. Он упал на машины, в которых находились люди. Четыре человека погибли.
Андрей Андреев
