Владелец омских магазинов косметики вернул покупателей

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Директор и соучредитель сети «Парфюм-Лидер» Андрей Коровин на Североазиатском межрегиональном форуме «Право для бизнеса» рассказал о влиянии искусственного интеллекта на штат компании. Выступление опубликовали «Коммерческие вести».

По словам спикера, использование ИИ внесло коррективы в штатное расписание компании: численность маркетингового подразделения уменьшилась с 18 до 4 человек, при этом объем задач вырос, а затраты на создание рекламных баннеров заметно снизились. HR-служба сократилась с 12 до 3 сотрудников. Мониторинг цен, анализ ценообразования и оценка результатов маркетинговых акций теперь выполняются почти мгновенно.

Число магазинов косметики пришлось сильно сократить из-за конкуренции с маркетплейсами.

– Рынок ритейла за последние три года столкнулся с потерей маржинальности. Во-первых, сказалось появление новых каналов потребления, в первую очередь маркетплейсов. «Живые» магазины, по крайней мере в нашем случае, не имеют ту долю онлайна, которая могла бы это покрывать, – пояснил предприниматель. – Только сейчас мы смогли найти нужную таблетку, помогающую возвращать покупателей. Нам пришлось сократить много магазинов. Мы достаточно поздно отказались от стратегии экспансии, хотя надо было заниматься как раз этими вопросами. Второй вызов – демографический. Воспроизводство людей в России падает, население стареет, это надо учитывать. Нас это привело к пониманию того, что удерживать покупателей намного важнее, чем привлекать новых. В-третьих, повлияла, конечно же, денежно-кредитная политика, которая привела не только к проблемам бизнеса, но и к проблемам потребителя. Сегодня потребитель старается расчетливее делать покупки, даже может в чем-то себе отказывать.

В сети провели исследование, для чего люди сегодня ходят в магазин. Не только для того, чтобы получить консультацию, потрогать, понюхать понравившиеся товары. Но и за эмоциями. Оставшиеся магазины переоформили под этот функционал.

– Мы переоформили некоторые витрины в точке в «Первомайском», расширив их, разделив по цветам, установив зеркала с софитами, и только за 23 дня продажи декоративной косметики выросли на 42 % в рублях по сравнению с прошлым годом, а выручка всего магазина – на 15 %, – сказал владелец сети.

Руководитель отметил, что бороться с маркетплейсами ассортиментом бесполезно – это бесконечные полки. А вот атмосферой – возможно. В этом году хотим переформатировать магазины в ТК «Арбат», «Фестиваль», «Тополиный», «Апельсин».