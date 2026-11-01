ДОСААФ отсудил скандальный картодром, облюбованный под развлекательный комплекс

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Арбитражный суд Омской области 27 октября поставил точку в споре о праве собственности на мототрек с трибунами на 10 тысяч мест на улице 3-й Островской, что возле Ленинградского моста на Левобережье. Об этом сообщает «СуперОмск» со ссылкой на судебное решение.

Инстанция полностью поддержала исковые требования регионального отделения ДОСААФ России, признав право собственности на объект. Речь идет о сооружении с кассами площадью застройки 18149,1 кв. м. Встречные притязания РОО «Омский спортивно-технический клуб РОСТО» на тот же объект остались без удовлетворения.

Тяжба вокруг трека продолжалась более двух лет – с марта 2024 года. В конце того же года иск уже был удовлетворен, однако затем в процесс в качестве соистца подключился спортивно-технический клуб, претендовавший на объект.

ДОСААФ обосновывал свои права приобретательной давностью, то есть добросовестным и непрерывным владением имуществом как своим собственным. Суд учел, что до 2018 года клуб РОСТО входил в структуру областного ДОСААФ и распоряжался имуществом как его подразделение. А самостоятельная история организации отсчитывается лишь с 2018-го – этого недостаточно для 15-летнего срока давности.

Сам мототрек ведет историю с 1968 года, а в 2000-х и 2010-х на его территории проводили каскадерские шоу, автогонки и военно-спортивные праздники под эгидой ДОСААФ.

В мае нынешнего года на территории картодрома началось строительство развлекательного комплекса с рестораном и выставочными залами. Компании «ГеоТоп» и «ГеоПартнер», которые ранее планировали на этой площадке возведение коммерческих объектов и гостиницы. Завершение работ запланировано на второй квартал 2029 года. Как соотносятся эти события: выигранный суд по площадке и возведение на территории коммерческого объекта.

Кроме того, земельные участки расположены в границах выявленного объекта археологического наследия «Стоянка Омская». Около 12 лет назад там были найдены уникальные исторические артефакты – пластины костяного панциря и каменный наконечник стрелы эпохи бронзы, что породило версию о нахождении на этом месте воинского комплекса несколько тысяч лет назад.