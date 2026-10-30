Пауки есть, лицензии нет: омский организатор экзовыставки попал под суд

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Сегодня, 30 октября, стало известно о передаче в суд материалов в отношении омского предпринимателя, организовавшего выставку экзотических животных. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

В Россельхознадзоре отметили, что предприниматель до сих пор не получил лицензию на содержание и использование животных, хотя продолжает заниматься этой деятельностью. Предыдущее предписание ведомства также осталось без исполнения.

– 28 октября 2026 года Управление Россельхознадзора по Омской области по результатам выездного обследования установило, что индивидуальный предприниматель – организатор выставки экзотеррариума «Мир пауков» в Омске – продолжает осуществлять лицензируемую деятельность по содержанию и использованию животных без специального разрешения (лицензии), а выданное ранее предписание об устранении нарушений не исполнено, – заявили в ведомстве.

В связи с неисполнением предписания в отношении ИП возбудили административное дело по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. Документы направили на рассмотрение в судебную инстанцию.

При организации выставок действует ограничение: животные могут находиться в зоне показа максимум четыре дня подряд. Если они остаются там дольше, деятельность уже требует лицензии как работа зоопарка. Соответствующая норма содержится в пункте 9 статьи 15 Федерального закона № 498-ФЗ. В данном случае организатор выставки необходимого документа не получил.

В Россельхознадзоре уточнили, что предпринимателю не только предписали устранить обнаруженные нарушения, но и инициировали в отношении него дело об административном правонарушении.