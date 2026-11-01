В Омске автодилер откроет ресторан

В Омске зарегистрирована новая компания, которая, судя по заявленному профилю, займется ресторанами и доставкой продуктов питания. По данным системы Rusprofile, общество с ограниченной ответственностью «Дом 1716» появилось 21 октября. Единственным учредителем и директором организации стал известный омский предприниматель Виталий Ольшанский.

Бизнесмен хорошо известен в Омске как владелец автохолдинга «Барс», который представляет марки от БМВ и Киа до Хавал и Омода. Всего у предпринимателя 32 юрлица. Деталей нового проекта не раскрывается.

Помимо этого, в мае Ольшанский купил здание бывшего дилерского центра «Фольксваген», принадлежавшего группе компаний «Ключавто». Вместе с отцом Михаилом Ольшанским бизнесмен владеет группой компаний «Сибирский железобетон».

Отметим, в октябре суд подтвердил изъятие у фирмы «Загородный-2», которая принадлежит отцу и сыну Ольшанским, земельного участка на улице Красный Путь. По выводам суда, площадь участка была увеличена почти втрое за счет сквера – территории общего пользования.