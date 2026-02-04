Ойл-туры, море рыбы и горнолыжка: куда омичам поехать на «гендерные» праздники

Продолжительные выходные на 23 февраля и 8 марта пора планировать уже сейчас.

Омичей вновь ждут длительные праздничные выходные – 23 февраля в России отмечается День защитников Отечества, 8 марта – Международный женский день. Отдых многие из горожан хотели бы провести активно: на лыжах или коньках, в лесу, за городом, а может быть, в поездках на новые места.

– Есть отличные предложения на Байкал или Алтай, у омичей под боком горнолыжные курорты Кемеровской области – один Шерегеш может затмить Альпы, – говорит турагент Надежда Ельчанинова. – Традиционно популярными остаются поездки в столичные города. В последнее время вырос поток в Татарстан, там точно есть что посмотреть. Отдохнуть можно и в Тюменской области, которая славится термальными источниками. Активные туры есть в Ханты-Мансийский округ и на Ямал, куда едут за развлечениями северных народов – собачьи упряжки и катания на упряжке с северным оленем.

Югра, Ямал и юг Тюменской области

Югра когда-то была частью Омской области, а сегодня это место работы для тысяч омских вахтовиков. В общем, практически родной регион, и ехать не так далеко.

Туристическая инфраструктура Ханты-Мансийского округа представлена широко: этнотуризм, гастротуры и активити. Популярен промышленный туризм, а с ойл-туров, где рассказывают про добычу углеродного сырья, можно привезти флакончики с сибирской нефтью в качестве сувенира. Если туризм рассматривать как новое впечатление, то такие туры точно понравятся.

Прекрасен для отдыха и Ямал, арктические ландшафты которого выглядят фантастически. Туризм здесь ценят гастрономический. Региональная кухня кардинально отличается от других, ее основу составляют рыба в любом виде и дичь. Пусть погодные условия здесь суровые, а февраль/март – еще разгар зимы, но все же организаторы отдыха советуют не сбрасывать со счетов Ямало-Ненецкий автономный округ. Посмотреть тут можно на овцебыков, мощных, сильных животных, ровесников мамонтов. В питомнике зимой увидеть их больше шансов, чем когда бы то ни было.

Тюменская область привлекает внимание открытыми минеральными бассейнами – куротная путевка рассчитана на семь дней, оздоровительная – на двое суток. Термальный источник открыт с 10:00 до 22:00 каждый день. Стоимость посещения источника за 1 час – 450 руб. взрослый, дети от 0 до 14 лет – 350 руб. Стоимость стандартного номера – 5000 рублей, в нем можно находится с 10:00 до 22:00.

Столица и глубинка

В последнее время омичи распробовали Татарстан. Один из популярных туров – два дня и ночь в столице республики Казани. Стоимость от 13 200 рублей, включены экскурсии в Казанский кремль и участие в программе «Якын дуслар», которая знакомит с культурой татарского народа.

– Мы советуем познавательным туризмом заниматься организованно. Гиды расскажут все подробности истории и быта, чем если бы пришлось искать информацию в интернете, – отмечает турагент Надежда Ельчанинова.

Кемеровская область привлекает любителей горнолыжного отдыха, хотя добраться до Кузбасса непросто. Прямых рейсов ни на поезде, ни на самолете нет. Почему так вышло – загадка. Однако зимой из Омска в Шерегеш организована автобусная доставка. 18 часов в пути, и вы на месте. Стоимость путевки – от 55 000 на неделю.

Любимый многими омичами летний Алтай может быть привлекательным и зимой. Начать отдых можно на курорте Белокуриха, а затем путешествовать по глубокому Горному Алтаю. Туризм здесь скорее созерцательный, неспешный, организаторы доведут почти до Монголии, где эта территории предстанет во всей красе. Замерзший водопад – одно из таких зрелищ. Стоимость тура – от 55 000 рублей.

Многие турфирмы пишут цены до 28 февраля, после – наверняка будут дороже, потому что с 1 марта изменится закон «Об основах туристской деятельности».

Омский вариант

Санатории, профилактории, дома отдыха и кемпинги россыпью окружают промышленный Омск. Организаторы отдыха предлагают различный формат, из-за вечного смога в городе заманивают экологически чистым досугом: если жить предлагают в домах, то будут экодомики; если рекламируют парк, то это будет экопарк. Каждая локация имеет свой, уникальный продукт.

Экопарк «Малина» – это как раз про экодома и глэмпы, сутки стоят от 12 900 до 17 900 рублей. На базе отдыха ForestHouse – панорамные окна в домах, есть банные комплексы с купелями, гриль-дом, рыбалка на озере с карпятником. Стоимость составляет от 11 800 руб. до 21 500 руб. в зависимости от дня недели и выбранного номера.

Экопарк «Раздолье» оправдывает свое название, здесь омичи обычно отдыхают коллективно. Номера стоят от 3500 руб. до 7200 руб. База отдыха «Сказка» знаменита своим аквапарком и SPA-центром. Стоимость номеров от 8600 руб. до 35 000 руб. при десятиместном размещении. Глэмпинг «На обрыве» – это купольные домики на берегу Иртыша, стоимость от 7000 руб. до 10 000 руб.

База отдыха имени Карбышева – одна из старейших, с несколькими корпусами и большим номерным фондом, так же как и база отдыха имени Покрышкина. Бывшие пионерские лагеря не стали перепрофилировать, а создали новые локации. Т

В экоклубе «Шышки» – сосновый бор с дизайнерскими домиками. Cronwell Park Ника также позиционирует себя как отель и место для проведения банкетов и праздников. Санаторий с медицинским уклоном с 23 февраля готов заселить только в двухкомнатный номер категории люкс-бизнес, стоимость составит 11 520 руб/сутки. В стоимость включено: проживание, питание 3-разовое по системе «шведский стол», посещение бассейна с минеральной водой (йодобромной), прием фиточая и кислородного коктейля.

Из популярного «дальнего» отдыха в Омской области стоит выделить деревню Окунево в Муромцевском районе. На протяжении нескольких лет количество интересующихся этим местом выросло в несколько раз – местные отельеры стали болеть за свой бизнес. Цены при одноместном размещении в гостевых домах колеблются от 1600 руб. до 5400 руб. в четырехместных.

– На 20–23 февраля кое-где уже нет доступных номеров. Предлагается выбрать другие даты или связаться с отделом бронирования. На 7–9 марта пока есть, но нужно поспешить, их тоже скоро не будет, – говорит Надежда Ельчининова.

Тем временем в РФ растет спрос на зарубежные поездки на 23 февраля и 8 марта. Как подсчитала Ассоциация туроператоров России, турпоток именно в эти праздничные дни может составить до 1 млн человек, что на 10 % выше, чем годом ранее.

По данным Level.Travel, лидерами по числу бронирований на 23 февраля являются Египет, на втором месте ОАЭ и на третьем Таиланд. На 8 марта первенство разделили Эмираты и Египет, Таиланд на втором месте, а Китай на третьем.