В заброшенном омском отеле «Хилтон» нашли нарушения

У проверяющих появились вопросы к консервации недостроя.

omskinform.ru

Специалисты Госстройнадзора Омской области провели проверку недостроенного гостиничного комплекса «Хилтон» на проспекте Мира, 1, корпус 1, в Советском округе.

Проверка была организована после истечения срока исполнения ранее выданного предписания. Инспекторы констатировали, что компания не произвела консервирование объекта, в связи с чем в отношении ООО «Л-Финанс» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ. Также компании вновь выдано предписание с требованием устранить выявленные нарушения.

Напомним, что объект, принадлежащий ООО «Л-Финанс» и разработанный по стандартам бренда Double Tree by Hilton (4 звезды), должен был включать в себя 170 номеров, ресторан, SPA-центр и конгресс-холл. Однако из амбициозного проекта отеля на берегу Иртыша получился знаменитый недострой, который облюбовали дети.

Строительство гостиницы началось в 2007 году – его вела компания «Трест № 5». Однако на фоне экономического кризиса застройщик обанкротился, а работы остановились. Позже проект перешел компании «Л-Финанс», которая планировала открыть здесь четырехзвездочный отель. В 2014 году фирма получила разрешение на строительство, а в 2021 году заявила о готовности вложить в завершение объекта около 2 млрд рублей. Тем не менее стройка так и не возобновилась.

В феврале 2024 года «Л-Финанс» была признана банкротом. Здание с готовностью 73 % передали в распоряжение администрации города. Объект выставили на торги, однако стартовая цена вызвала споры. После повторной оценки стоимость была снижена до 36,9 млн рублей.