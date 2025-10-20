Омские подростки в масках забрасывают машины льдом с крыши знаменитого недостроя

Очевидцы утверждают, что это далеко не первый случай.

omskinform.ru

В воскресенье, 19 октября, неподалеку от Телецентра произошел опасный инцидент. Подростки забрались на крышу недостроенного отеля «Хилтон» на проспекте Мира и закидали глыбами льда проезжавшие мимо машины. Запись инцидента была опубликована в сообществе «Аварийный Омск».

Судя по кадрам, лица юных омичей были скрыты масками. По звуку ударов по автомобилю можно предположить, что куски льда, которые бросали подростки, были крупными.

– Они там уже не первый год этим промышляют! Полиции даже говорили, откуда кидают, их приметы, кто кидает – толку ноль! – поделились омичи в комментариях к публикации.

Отметим, что это не первый случай свободного проникновения несовершеннолетних в заброшенное здание. Ранее очевидцы уже замечали подростков, которые беспрепятственно гуляли по крыше знаменитого недостроя. Кроме того, в апреле текущего года омичи сообщали , что на территории недостроенной гостиницы произошло возгорание.

Напомним, что гостиница на проспекте Мира начала строиться в 2007 году компанией «Трест № 5», но экономический кризис привел к банкротству застройщика, и работы остановились. Позднее проект достался компании «Л-Финанс», планировавшей открыть четырехзвездочный отель Hilton. Разрешение на строительство было получено в 2014 году, а в 2021 году компания заявляла о планах вложить около 2 млрд рублей. Однако строительство так и не возобновилось.