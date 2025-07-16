Подростки беспрепятственно проникают в здание, а владелец не обеспечивает охрану.

В Омске очевидцы заметили подростков, которые беспрепятственно гуляли по крыше недостроенного здания на проспекте Мира, дом 1, корпус 1, рядом с Телецентром. Видео появилось в группе «ЧП Омск» во «ВКонтакте».

– По крыше заброшенного здания у Телецентра ходит молодежь. Последствия могут быть печальными, – написал один из омичей.

Как пояснили в мэрии, объект находится в собственности компании «Л-Финанс». Именно она обязана обеспечивать охрану здания, следить за его санитарным состоянием и поддерживать ограждение. В департаменте имущественных отношений сообщили, что уже направили владельцу официальное уведомление с требованием провести консервацию и восстановить ограждение.

– В связи с отсутствием действий со стороны собственника, направленных на завершение строительства, департамент принимает меры по изъятию и продаже объекта с целью достройки. Указать конкретные сроки пока невозможно, – добавили в мэрии.

Здание остается заброшенным и представляет угрозу для жизни, особенно учитывая, что туда свободно проникают несовершеннолетние.

Строительство гостиницы на проспекте Мира началось еще в 2007 году – его вела компания «Трест № 5». Однако на фоне экономического кризиса застройщик обанкротился, и работы остановились. Позже проект достался компании «Л-Финанс», которая планировала открыть здесь четырехзвездочный отель под брендом Hilton. В 2014 году фирма получила разрешение на строительство, а в 2021 году заявляла о готовности вложить в завершение объекта около 2 млрд рублей. Тем не менее стройка так и не возобновилась.

В феврале 2024 года «Л-Финанс» была признана банкротом. Здание с готовностью 73 % передали в распоряжение администрации города. Объект выставили на торги, однако стартовая цена вызвала споры. После повторной оценки стоимость была снижена до 36,9 млн рублей.

В апреле этого года очевидцы также сообщали о возгорании на территории здания.