Эксперт провел переоценку многострадального недостроя у Телецентра.

Арбитражный суд Омской области установил новую стоимость недостроенного здания гостиницы напротив Телецентра недалеко от академии ХК «Авангард». Объект принадлежит обанкротившейся компании «Л-Финанс», которая собиралась открыть гостиницу под брендом сети Hilton.

Объект незавершенного строительства, общей площадью застройки 1966,1 кв. м, со степенью готовности 72,94 % располагается по адресу: проспект Мира, дом 1, корпус 1.

В прошлом году недострой изъяла мэрия, поскольку закончился срок договора аренды земельного участка, предоставляемого для завершения строительства без проведения торгов. Объект выставили на торги за 132,5 млн рублей, однако компания «Л-Финанс» посчитала стоимость объекта завышенной и обратилась в суд за переоценкой.

Как следует из документа, оценку выполняла Тюменская компания «Айра Торрес». Новую оценку суд поручил эксперту ООО «Профэкс».

Итогом рассмотрения дела стало признание судом недостоверности предыдущего отчета об оценке и утверждение новой цены продажи недостроенного объекта. Теперь начальная стоимость имущества на торгах составит 36,8 млн рублей. Постановление суда датировано 3 апреля, а полный текст документа был опубликован 14 апреля.

– Установить начальную стоимость объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 55:36:000000:21321, площадью застройки 1966,1 кв. м, степенью готовности 73 %, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 13 А46-11981/2024 55:36:070107:14624, адрес: Омская область, город Омск, проспект Мира, дом 1, корпус 1, в размере 36 863 333 руб. 33 коп., – сообщается в решении суда.

Строительство отеля на проспекте Мира началось в 2007 году компанией «Трест № 5», однако экономический кризис привел к банкротству застройщика. Позже объект попыталась закончить фирма «Л-Финанс», планировавшая превратить его в четырехзвездочный отель под маркой «Хилтон». В 2024 году департамент имущественных отношений омской мэрии добился через суд изъятия недостроя, который до сих пор безрезультатно пытаются реализовать. Между тем заброшенная постройка регулярно посещается подростками, а вчера, 15 апреля, очевидцы сообщали, что гостиница горит.