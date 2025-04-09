Компания, которая должна была законсервировать заброшку, этого не сделала.

Недостроенная пятизвездочная гостиница у Телецентра стала объектом паломничества омских подростков. Отсутствие охраны позволяет школьникам свободно проникать в здание и устраивать в заброшке опасные игры. Фото и видео опубликовал паблик «Инцидент Омск» в социальной сети «ВКонтакте». В мэрии пояснили, что объект принадлежит компании «Л-Финанс», она и должна была законсервировать здание.

– Объект находится в собственности ООО «Л-Финанс». Охрана и консервация данного объекта относится к обязанности собственника. Департаментом имущественных отношений направлено уведомление о необходимости консервации, приведения участка в надлежащее санитарное состояние, восстановления ограждения. В связи с отсутствием действий собственника, направленных на завершение его строительства, департаментом имущественных отношений также принимаются меры по изъятию и продаже, – уточнили в мэрии города.

Собственник объекта пока никак не отреагировал на данную ситуацию.

Отметим, что комплекс Grand Hotel Omsk возле хоккейной академии «Авангард» начали возводить для приема гостей Молодежного чемпионата мира по хоккею. Но мероприятия не случилось из-за политической обстановки, а компания «Л-Финанс», строившая объект, обанкротилась 20 февраля прошлого года. Готовый на 73 % объект изъяла мэрия, поскольку 7 октября 2023 года закончился срок договора аренды земельного участка, предоставляемого для завершения строительства без проведения торгов. Тогда один из кредиторов, Александр Брусенцов, попытался оспорить это решение через суд. Он посчитал, что после признания компании банкротом имущество должно быть включено в общую конкурсную массу и продано с торгов.

Однако суды не согласились с доводами заявителя. И Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил без изменения постановление от 5 июня 2024 года Восьмого арбитражного апелляционного суда об изъятии у ООО «Л-Финанс» недостроя. Мэрия пыталась продать заброшку и выставляла его на торги летом прошлого года за 132,5 млн рублей. Судя по всему, желающих приобрести здание не нашлось.