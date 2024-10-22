Срок аренды участка закончился. А компания, возводившая комплекс, обанкротилась.

Непростая юридическая коллизия развернулась вокруг недостроенной пятизвездочной гостиницы у Телецентра. Комплекс Grand Hotel Omsk возле хоккейной академии «Авангард» начали возводить для приема гостей Молодежного чемпионата мира по хоккею. Но мероприятия не случилось из-за политической обстановки, а компания «Л-Финанс», строившая объект, обанкротилась 20 февраля нынешнего года. К слову, отель был готов почти на 73 %.

Недострой изъяла мэрия, поскольку 7 октября прошлого года закончился срок договора аренды земельного участка, предоставляемого для завершения строительства без проведения торгов. Тогда один из кредиторов, Александр Брусенцов, попытался оспорить это решение через суд. Он посчитал, что после признания компании банкротом имущество должно быть включено в общую конкурсную массу и продано с торгов.

Однако суды не согласились с доводами заявителя. И Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил без изменения постановление от 5 июня 2024 года Восьмого арбитражного апелляционного суда об изъятии у ООО «Л-Финанс» недостроя.

Теперь мэрии Омска предстоит реализовать здание вместе с предложением аренды под ним. Объект уже выставляли летом на торги за 132,5 млн рублей. Судя по всему, желающих приобрести его не нашлось.