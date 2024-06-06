Заявки на торги будут приниматься до 8 июля, итоги будут подведены 16 июля.

Заявки на торги будут приниматься до 8 июля, итоги будут подведены 16 июля.

В Омске на продажу выставили недостроенную гостиницу у Телецентра. Здание оценили в 132 млн рублей, шаг аукциона составляет более 1,3 млн рублей. Заявки на торги будут приниматься до 8 июля, итоги будут подведены 16 июля.

Напомним, что гостиницу в 2007 году начинала строить фирма «Трест-5», однако вскоре компания свернула стройку из-за кризиса. После недострой несколько раз пытались превратить в отель международной сети Hilton, однако безуспешно.

Последний раз гостиницу в 2020 году выкупала организация «Л-Финанс». Объект хотели достроить к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в Омске в 2023 году. Зимой этого года суд по иску департамента имущества изъял недострой.