Омск-информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Отдых и туризм·Мария Филимонова

Две известные омские гостиницы получили новый официальный статус

Их включили в реестр туриндустрии.
Кровать в номере отеля

В Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии внесены еще две омские гостиницы – «Континент» и «Отель Мечта». Соответствующие изменения были зафиксированы в начале октября.

Официальная регистрация в данном перечне дает объектам правомерную возможность отчислять туристический налог непосредственно в региональный бюджет.

Ранее стало известно, что известный омский дорожник, владелец строительной компании «Сиброс» Арабо Григорян, зарегистрировал новое юридическое лицо – ООО «Вилла Роуз». Компания будет управлять загородным комплексом Villa Rose, который бизнесмен с 2024 года возводит в селе Розовка Омского района. Объем инвестиций в этот масштабный проект оценивается в 1,6 млрд рублей.

1653

Читайте также

·Отдых и туризм·Мария Филимонова

Две известные омские гостиницы получили новый официальный статус

Их включили в реестр туриндустрии.
Кровать в номере отеля

В Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии внесены еще две омские гостиницы – «Континент» и «Отель Мечта». Соответствующие изменения были зафиксированы в начале октября.

Официальная регистрация в данном перечне дает объектам правомерную возможность отчислять туристический налог непосредственно в региональный бюджет.

Ранее стало известно, что известный омский дорожник, владелец строительной компании «Сиброс» Арабо Григорян, зарегистрировал новое юридическое лицо – ООО «Вилла Роуз». Компания будет управлять загородным комплексом Villa Rose, который бизнесмен с 2024 года возводит в селе Розовка Омского района. Объем инвестиций в этот масштабный проект оценивается в 1,6 млрд рублей.

1653
Больше по тегу - #гостиница
Рубрика - Отдых и туризм