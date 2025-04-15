Омск-Информ
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·Происшествия

Очевидцы сообщают о столбе дыма на крыше недостроенной многоэтажки.

Появилось сообщение о дыме на крыше высотки у Телецентра. Телеграм-канал «Инцидент Омск» публикует фото очевидца.

– Горит крыша недостроенного здания, – сообщает «Инцидент Омск».

Известно, что этот недострой – гостиница, которую обещали открыть еще к 300-летию Омска. Однако история куда более давняя, строить ее начал еще в 2007 году «Трест № 5», но грянул кризис, и застройщик обанкротился. Затем «Л-Финанс» решил достроить объект и открыть четырехзвездочный отель под брендом «Хилтон». Но в 2024 году департамент имущества через суд изъял недострой, объявления о продаже объекта незавершенного строительства в Омске на пр. Мира, д. 1, корпус 1, появляются иногда на сайте торгов.

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·Происшествия

Очевидцы сообщают о столбе дыма на крыше недостроенной многоэтажки.

Появилось сообщение о дыме на крыше высотки у Телецентра. Телеграм-канал «Инцидент Омск» публикует фото очевидца.

– Горит крыша недостроенного здания, – сообщает «Инцидент Омск».

Известно, что этот недострой – гостиница, которую обещали открыть еще к 300-летию Омска. Однако история куда более давняя, строить ее начал еще в 2007 году «Трест № 5», но грянул кризис, и застройщик обанкротился. Затем «Л-Финанс» решил достроить объект и открыть четырехзвездочный отель под брендом «Хилтон». Но в 2024 году департамент имущества через суд изъял недострой, объявления о продаже объекта незавершенного строительства в Омске на пр. Мира, д. 1, корпус 1, появляются иногда на сайте торгов.

2623