Две омички выступят на домашнем Гран-при по фигурному катанию

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На омской «G-Drive Арене» состоится этап Гран-при России по фигурному катанию «Сердце Сибири» (0+), в котором примут участие воспитанницы местной СШОР № 35. Об этом сообщили в Минспорте Омской области.

Елизавета Бородихина будет защищать честь региона в юниорской категории – ее выступления запланированы на 11–13 ноября. Наставником спортсменки является Лариса Тарапат. Мария Ганина войдет во взрослый разряд: этот этап пройдет 14 и 15 ноября. Готовит фигуристку тренер Светлана Ершова. Обе спортсменки получат возможность продемонстрировать свое мастерство перед омскими болельщиками.

Соревнования соберут на льду «G-Drive Арены» сильнейших фигуристов, а зрители смогут поддержать землячек на домашних трибунах. На состязания 14–15 ноября ждут звезд фигурного катания.