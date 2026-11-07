«У меня предсезонка»: Буше оригинально «списал» 22 матча «Авангарда»

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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что у его команды сейчас «идет предсезонка». «Ястребы» провели в текущем чемпионате уже 22 матча, провалив старт турнира. На счету омичей всего 26 очков и лишь пять побед в основное время. Буше едва не был отправлен в отставку на фоне низких результатов омичей.

– Для меня сейчас идет предсезонка, мы только в начале пути, ребята нащупывают сыгранность. Я вижу, как ребята общаются друг с другом, как взаимодействуют друг с другом. И здесь много позитивных моментов, – сказал Буше после матча с новосибирской «Сибирью» (4:3 в овертайме). – Из девяти предыдущих встреч мы только одну проиграли в основное время, и мы поднимаемся в таблице.

После встречи с новосибирцами «Авангард» временно поднялся на третье место в Восточной конференции. Прямые конкуренты играют завтра, 8 ноября, а у омичей впереди сложный выезд по маршруту Минск – Магнитогорск – Нижнекамск.

И если белорусская команда с 22 очками идет лишь 9-й в Западной конференции, а «Нефтехимик», хоть и второй на Востоке, но всего в трех очках от «ястребов», то «Металлург» стоит особняком. Позавчера, 5 ноября, «сталевары» разгромили нижнекамцев со счетом 8:1, а перед приездом «Авангарда» будут иметь неделю на подготовку. Для Ги Буше, у которого до сих пор «идет предсезонка», это будет настоящий экзамен на состоятельность притязаний его команды.