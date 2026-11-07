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·Спорт·Лев Шишкин

«Авангард» обменял нападающего в «Северсталь»

В результате обмена омский клуб пополнился воспитанником ярославской школы хоккея.
Авангард

Омский «Авангард» и череповецкая «Северсталь» обменялись нападающими. В систему омского клуба перешел Илья Чефанов, а в «Северсталь» отправился Егор Степанов, сообщила пресс-служба «Омских крыльев», фарм-клуба «Авангарда».

Чефанов – воспитанник ярославской хоккейной школы, имеет опыт выступления в МХЛ и ВХЛ. В КХЛ он дебютировал в сезоне-2024/25 годов, выступая за нижегородское «Торпедо». В текущем сезоне форвард провел 5 матчей за «Северсталь» и 12 игр за ХК «Тамбов», который выступает в ВХЛ.

Напомним, что «Омские Крылья» идут на первом месте в лиге, команда одержала 11 побед подряд.

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«Авангард» обменял нападающего в «Северсталь»

В результате обмена омский клуб пополнился воспитанником ярославской школы хоккея.
Авангард

Омский «Авангард» и череповецкая «Северсталь» обменялись нападающими. В систему омского клуба перешел Илья Чефанов, а в «Северсталь» отправился Егор Степанов, сообщила пресс-служба «Омских крыльев», фарм-клуба «Авангарда».

Чефанов – воспитанник ярославской хоккейной школы, имеет опыт выступления в МХЛ и ВХЛ. В КХЛ он дебютировал в сезоне-2024/25 годов, выступая за нижегородское «Торпедо». В текущем сезоне форвард провел 5 матчей за «Северсталь» и 12 игр за ХК «Тамбов», который выступает в ВХЛ.

Напомним, что «Омские Крылья» идут на первом месте в лиге, команда одержала 11 побед подряд.

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Рубрика - Спорт