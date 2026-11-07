Омск-информ
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·Спорт·Лев Шишкин

«Авангард» позвал на матч с «Сибирью» актеров популярного сериала

Сегодня омский клуб отмечает день рождения.
Болельщики ХК Авангард на G-Drive Арене

ХК «Авангард» подготовил ряд сюрпризов на сегодняшний матч против новосибирской «Сибири». Омский клуб отмечает день рождения и решил ярко провести игру против принципиального соперника. На так называемое «соседское дерби» пригласили актеров популярного сериала «Седьмой игрок», который показывает онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».

– 7 ноября отметим день рождения клуба при поддержке «Кинопоиска» в стиле сериала «Седьмой игрок». Ждем в гости актера Кирилла Чернышенко (родом из Омска), еще к нам приедут талисманы Бобер и Снег, готовим тематическую программу с розыгрышем призов, крутую фотозону и яркий конкурс на льду, – говорится в анонсе к матчу.

Встреча «Авангард» – «Сибирь» начнется в 16.00 по омскому времени.

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«Авангард» позвал на матч с «Сибирью» актеров популярного сериала

Сегодня омский клуб отмечает день рождения.
Болельщики ХК Авангард на G-Drive Арене

ХК «Авангард» подготовил ряд сюрпризов на сегодняшний матч против новосибирской «Сибири». Омский клуб отмечает день рождения и решил ярко провести игру против принципиального соперника. На так называемое «соседское дерби» пригласили актеров популярного сериала «Седьмой игрок», который показывает онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».

– 7 ноября отметим день рождения клуба при поддержке «Кинопоиска» в стиле сериала «Седьмой игрок». Ждем в гости актера Кирилла Чернышенко (родом из Омска), еще к нам приедут талисманы Бобер и Снег, готовим тематическую программу с розыгрышем призов, крутую фотозону и яркий конкурс на льду, – говорится в анонсе к матчу.

Встреча «Авангард» – «Сибирь» начнется в 16.00 по омскому времени.

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Рубрика - Спорт