«Критику не читаю»: Буше раскрыл свое отношение к недовольству болельщиков

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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал свою 100-ю победу в КХЛ и рассказал, кому обязан этим достижением. Канадский специалист признался, что не следит за личной статистикой и не ожидал, что войдет в число тренеров лиги с самым высоким процентом побед.

— Честно говоря, я не знал об этом, поскольку не слежу за личной статистикой. Подобная информация всегда застает меня врасплох. Когда я приехал сюда, то был уверен в своих силах и компетенциях. За плечами у меня 30 лет тренерского опыта и большая игровая карьера. Конечно, такая уверенность помогает, но ты приезжаешь в новую страну, где другой стиль хоккея, и надеешься, что сможешь адаптировать свой опыт к новым условиям. Ранее мне это удавалось: я дважды приводил команды к чемпионству в Швейцарии, у меня также был опыт работы в Северной Америке. Однако Россия стала для меня совершенно новым профессиональным вызовом. В любом случае успех зависит от множества факторов, — поделился наставник.

Буше также рассказал, что все еще привыкает к российской культуре и жизни в стране. По его словам, одним из решающих факторов при переезде в Омск стал разговор с руководством клуба. Уже после первой беседы с Евгением Кожевниковым канадский специалист понял, что их взгляды на хоккей совпадают, а «Авангард» — именно та команда, в которой он хотел бы работать.

— Я все еще продолжаю адаптироваться к культуре и стране, поэтому 100 побед в КХЛ — позитивное для меня достижение. Я знаю, что вокруг много критики, но ничего не читаю. «Авангард» — феноменальный клуб, и все успехи стали возможны благодаря людям, которые меня окружают. Лично я не набрал ни одного очка и не заблокировал ни одного броска. Все это заслуга игроков команды, — подчеркнул главный тренер «ястребов».