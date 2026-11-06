Буше намекнул на возвращение канадского форварда Пакетта в состав «Авангарда»

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Нападающий «Авангарда» Седрик Пакетт может вернуться на лед уже в следующем матче с новосибирской «Сибирью». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер омичей Ги Буше.

– Пакетт не играет, но уже готов, и я думаю, что в ближайшем матче мы можем его увидеть, хотя он не так много тренировался с командой, – заявил наставник.

Буше отметил, что Пакетт – опытный и цепкий хоккеист, который способен помочь команде в силовой борьбе.

– По сравнению с предыдущим сезоном мы лишились ряда игроков такого плана, и он как раз может заменить их в этих аспектах, – добавил главный тренер.

Напомним, в конце июля «Авангард» объявил о подписании контракта с 32-летним нападающим. Однолетнее соглашение рассчитано до конца мая 2027 года.

В прошлом сезоне Пакетт выступал за московское «Динамо». До получения травмы канадец провел 21 матч в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 10 очков: забросил шесть шайб и отдал четыре результативные передачи.