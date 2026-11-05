«Авангард» вырвал победу у ЦСКА в овертайме

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В Омске завершился матч «Авангарда» против московского ЦСКА. Счет на табло составил 2:1 в пользу хозяев.

Первые два периода встречи между омским «Авангардом» и московским ЦСКА проходили в упорной борьбе без заброшенных шайб и без единого удаления. Игровой отрезок запомнился эпизодом во втором периоде, когда форвард «ястребов» Артем Ильенко был вынужден досрочно уйти в раздевалку из-за «грубой игры» со стороны хоккеиста соперника.

Развязка противостояния наступила только в третьей двадцатиминутке. На 8-й минуте периода счет в матче открыл защитник омской команды Максим Лажуа. Однако удержать преимущество хозяевам не удалось: на 16-й минуте нападающий армейцев Прохор Полтапов восстановил равновесие.

Завершился матч уже в овертайме. Буквально на первой минуте дополнительного времени победную шайбу забросил Константин Окулов.

Следующий матч «Авангард» проведет в субботу, 7 ноября, на домашнем льду против новосибирской «Сибири».