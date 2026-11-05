«Убили и закопали»: Буше прокомментировал тяжелую победу «Авангарда» над ЦСКА

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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвел итоги матча с ЦСКА, отметив высочайший накал борьбы и уровень соперника, который заслуженно удерживает лидерство в лиге. По словам специалиста, встреча полностью оправдала ожидания тренерского штаба, а омичи временами переигрывали оппонента благодаря качественной обороне и самоотдаче.

Разбирая ход поединка, наставник «ястребов» указал на неудачный отрезок во втором периоде, когда из-за частых потерь шайбы команда оказалась прижата к своим воротам.

– Мы слишком часто теряли шайбу, пытались где-то покрасивее сыграть на синей линии и сами себя вот этими попытками убили и закопали, потому что нас просто запирали в своей зоне на достаточно длительное время, – поделился Буше.

Отдельное внимание тренер уделил возвращению в строй травмированных хоккеистов, включая Николая Прохоркина, чье появление на льду сразу изменило динамику игры. Наставник подчеркнул, что форвард действует как лидер, помогая команде в ключевых эпизодах и усиливая третье звено.

Напомним, что «Авангард» выиграл ЦСКА со счетом 2:1 в овертайме.