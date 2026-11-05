Омск-информ
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·Спорт·Олег Кипорук

«Грубо сыграли»: форвард «Авангарда» покинул площадку на матче с ЦСКА

При этом за всю игру никто из хоккеистов не получил штраф.
Артем Ильенко

В ходе матча с московским ЦСКА омский «Авангард» столкнулся с кадровыми потерями. Нападающий Артем Ильенко пострадал после жесткого столкновения на льду. Как сообщили в телеграм-канале клуба, нападающий провел несколько минут на скамейке и ушел в раздевалку.

– Грубо сыграли против Артема Ильенко, провел он немного времени на скамейке, но сейчас ушел в раздевалку. Здоровья! – сообщили в пресс-службе клуба.

К моменту ухода форварда с площадки шел второй период встречи. Сейчас, в третьем периоде, сохраняется счет 0:0, при этом судьи не зафиксировали ни одного удаления за прошедшее время.

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·Спорт·Олег Кипорук

«Грубо сыграли»: форвард «Авангарда» покинул площадку на матче с ЦСКА

При этом за всю игру никто из хоккеистов не получил штраф.
Артем Ильенко

В ходе матча с московским ЦСКА омский «Авангард» столкнулся с кадровыми потерями. Нападающий Артем Ильенко пострадал после жесткого столкновения на льду. Как сообщили в телеграм-канале клуба, нападающий провел несколько минут на скамейке и ушел в раздевалку.

– Грубо сыграли против Артема Ильенко, провел он немного времени на скамейке, но сейчас ушел в раздевалку. Здоровья! – сообщили в пресс-службе клуба.

К моменту ухода форварда с площадки шел второй период встречи. Сейчас, в третьем периоде, сохраняется счет 0:0, при этом судьи не зафиксировали ни одного удаления за прошедшее время.

1769
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Рубрика - Спорт