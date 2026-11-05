Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
·Спорт·Олег Кипорук

В Омск привезли легендарный трофей «Авангарда»

Исторический кубок 2004 года появился на ледовой площадке перед матчем с ЦСКА.
Кубок чемпионов России

Главный трофей чемпионата России по хоккею доставили на «G-Drive Арену». Как сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Авангард», легендарный кубок 2004 года, завоеванный командой в финальной серии против магнитогорского «Металлурга», уже доступен для болельщиков.

– Тот самый кубок уже на «G-Drive Арене». Он помнит первое чемпионство «Авангарда» в 2004 году и второе – в 2021-м. Он заряжен энергией поколений, влюбленных в хоккей, – отметили в клубе.

Увидеть историческую реликвию и сделать памятные снимки можно в ЭКСПО до начала матча против столичного ЦСКА. Напомним, что игра состоится в 19:30.

Читайте также

·Спорт·Олег Кипорук

В Омск привезли легендарный трофей «Авангарда»

Исторический кубок 2004 года появился на ледовой площадке перед матчем с ЦСКА.
Кубок чемпионов России

Главный трофей чемпионата России по хоккею доставили на «G-Drive Арену». Как сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Авангард», легендарный кубок 2004 года, завоеванный командой в финальной серии против магнитогорского «Металлурга», уже доступен для болельщиков.

– Тот самый кубок уже на «G-Drive Арене». Он помнит первое чемпионство «Авангарда» в 2004 году и второе – в 2021-м. Он заряжен энергией поколений, влюбленных в хоккей, – отметили в клубе.

Увидеть историческую реликвию и сделать памятные снимки можно в ЭКСПО до начала матча против столичного ЦСКА. Напомним, что игра состоится в 19:30.

Больше по тегу - #ХК Авангард
Рубрика - Спорт