Зрители хоккея в Омске отправили открытки в десятки городов

Фото: пресс-служба Почты России в Омской области

Вчера, 3 ноября, зрители матча «Омские Крылья» – «Магнитка», прошедшего в СКК имени Блинова в Омске, отправили открытки в 30 городов. Чаще всего свои сообщения болельщики адресовали в Республику Карелию, Краснодарский край, Ленинградскую, Волгоградскую, Челябинскую и Томскую области.

Открытки выпустили специально для зрителей хоккейных матчей на арене, Почта России доставит их бесплатно.

– Поздравляем хоккеистов команды «Омские Крылья», вчера они одержали девятую победу подряд. Отрадно, что весть об их успехе охватит большую часть страны. Мы уже доставляем открытки адресатам и готовы принять очередную партию бумажных посланий, – отметил директор Омского управления Почты России Сергей Грачев.

Сегодня, 4 ноября, открыточная акция пройдет на матче «Омские Крылья» – «Челмет». Зрители смогут отправить открытки по почте в любой регион страны.