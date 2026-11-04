Жители Авиагородка в Омске больше года сидят без газа и не могут добиться правды

Фото: пресс‑служба ООО «Газпром межрегионгаз Омск»

В Омске жильцы дома № 38 в Авиагородке пожаловались на регулярные перебои с газом, которые продолжаются уже около года. Жалоба жителей Кировского округа опубликована в популярном паблике соцсети «ВКонтакте».

По словам людей, подача газа может прекращаться на один–два дня, причем предварительно их никто не предупреждает. Раньше поставками занималось ООО «Омская областная газовая компания», которая сейчас проходит процедуру банкротства. Новым поставщиком ресурса стало ГП «Омскгоргаз», в этой организации жителям заявили о нехватке документов для установки новых пломб в доме. Кроме того, стало известно, что дом № 38 по улице Авиагородок не попал в график передачи газового имущества «Омскгоргазу» до 16 ноября.

– Не у всех есть запасная электроплита или электрический чайник. А кормить детей и готовить самим нужно каждый день, – резонно отмечают жители.

Когда газоснабжение восстановят, неизвестно. Омичи просят ответственных лиц разобраться в сложившейся ситуации и назвать конкретные сроки возобновления подачи газа.