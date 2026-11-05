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·Спорт·Андрей Андреев

«Авангард» дома попробует остановить разогнавшийся ЦСКА

Омичи принимают москвичей с четырьмя победами подряд.
Авангард

Сегодня омский «Авангард» принимает на своем льду московский ЦСКА. Этот поединок даст старт двухматчевой домашней серии «ястребов».

Соперники встречались в прошлогоднем плей-офф, где омичи оформили выход в следующий раунд, затратив на серию пять игр. Сейчас расстановка сил иная: подопечные Ги Буше расположились на девятой позиции Восточной конференции, тогда как армейцы возглавляют Запад и привезли в Омск четыре победы кряду. Во вторник, 3 ноября, ЦСКА разгромил лидера Востока – «Металлурга» (7:3).

Омичи в недавних встречах перед своими болельщиками стремились показывать достойный хоккей, а в состав постепенно возвращаются хоккеисты, залечившие повреждения. При этом наставник «Авангарда» Ги Буше не устает напоминать, что коллективу не хватает взаимопонимания на площадке и именно с ним придут нужные результаты.

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«Авангард» дома попробует остановить разогнавшийся ЦСКА

Омичи принимают москвичей с четырьмя победами подряд.
Авангард

Сегодня омский «Авангард» принимает на своем льду московский ЦСКА. Этот поединок даст старт двухматчевой домашней серии «ястребов».

Соперники встречались в прошлогоднем плей-офф, где омичи оформили выход в следующий раунд, затратив на серию пять игр. Сейчас расстановка сил иная: подопечные Ги Буше расположились на девятой позиции Восточной конференции, тогда как армейцы возглавляют Запад и привезли в Омск четыре победы кряду. Во вторник, 3 ноября, ЦСКА разгромил лидера Востока – «Металлурга» (7:3).

Омичи в недавних встречах перед своими болельщиками стремились показывать достойный хоккей, а в состав постепенно возвращаются хоккеисты, залечившие повреждения. При этом наставник «Авангарда» Ги Буше не устает напоминать, что коллективу не хватает взаимопонимания на площадке и именно с ним придут нужные результаты.

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Рубрика - Спорт