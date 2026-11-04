Валиева и Трусова пропустят омский этап Гран-при по фигурному катанию

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Титулованные российские фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова (Трусова) пропустят омский этап Гран-при России, который состоится на льду «G-Drive Арены» 14–15 ноября. Спортсменки не выйдут на лед на протяжении всей серии национального турнира, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к организаторам турнира.

Причина неучастия Валиевой – медицинская. Ранее фигуристка снялась с первого этапа Гран-при России из-за болезни. Игнатова же в ноябре сделает ставку на международные старты. Она заявлена на этап Гран-при ISU в Китае 6–8 ноября, а 13–15 ноября должна выступить на турнире в США – эти даты совпадают с омским этапом.

При этом обе спортсменки сохраняют возможность выступить на чемпионате России, если будут готовы к соревнованиям. Он состоится в декабре в Челябинске.