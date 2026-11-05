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·Спорт·Олег Кипорук

Форвард «Авангарда» оценил шансы команды взять Кубок Гагарина

Хоккеист заявил об отсутствии у клуба уязвимых зон перед матчами плей-офф.
Эндрю Потуральски

Нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски уверен в готовности команды побороться за главный трофей КХЛ в текущем сезоне. По его словам, состав коллектива укомплектован сильными игроками во всех линиях, а возвращение игроков после травм добавляет уверенности.

– Думаю, у нас команда без слабых мест. К нам присоединились сильные ребята, и я не вижу каких-то прорех в составе. Потому что, если брать каждую линию – что вратарей, что оборону, что атаку, – у нас везде есть баланс, мастерство и сила. Практически вернулись все травмированные, поэтому будем и дальше обретать уверенность и победный дух, – цитирует «ястреба» «Сила спорта».

Форвард отметил царящую внутри коллектива атмосферу, подчеркнув сплоченность не только самих спортсменов, но и их семей. Игрок выразил надежду на успешное выступление в плей-офф и возвращение кубка.

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Эндрю Потуральски

Нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски уверен в готовности команды побороться за главный трофей КХЛ в текущем сезоне. По его словам, состав коллектива укомплектован сильными игроками во всех линиях, а возвращение игроков после травм добавляет уверенности.

– Думаю, у нас команда без слабых мест. К нам присоединились сильные ребята, и я не вижу каких-то прорех в составе. Потому что, если брать каждую линию – что вратарей, что оборону, что атаку, – у нас везде есть баланс, мастерство и сила. Практически вернулись все травмированные, поэтому будем и дальше обретать уверенность и победный дух, – цитирует «ястреба» «Сила спорта».

Форвард отметил царящую внутри коллектива атмосферу, подчеркнув сплоченность не только самих спортсменов, но и их семей. Игрок выразил надежду на успешное выступление в плей-офф и возвращение кубка.

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Рубрика - Спорт