Омск-информ
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·Спорт·Алексей Новиков

Стало известно, насколько выбыл из строя звездный форвард «Авангарда»

Якупов продолжает восстанавливаться после повреждения, полученного в Тольятти.
Авангард Якупов

В минувший четверг, перед домашним матчем с ЦСКА, стало известно о сроках восстановления нападающего «Авангарда» Наиля Якупова. По словам главного тренера омичей Ги Буше, игрок пропустит минимум неделю.

— Наиля Якупова не будет порядка 7–10 дней, – поделился перед матчем наставник.

Напомним, что форвард выбыл из состава «ястребов» перед гостевым матчем с «Сочи». Как сообщали в клубе, Якупов получил повреждение во время игры в Тольятти, после чего ему назначили дополнительное медицинское обследование. При этом характер травмы и другие подробности состояния нападающего в «Авангарде» не раскрывали.

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·Спорт·Алексей Новиков

Стало известно, насколько выбыл из строя звездный форвард «Авангарда»

Якупов продолжает восстанавливаться после повреждения, полученного в Тольятти.
Авангард Якупов

В минувший четверг, перед домашним матчем с ЦСКА, стало известно о сроках восстановления нападающего «Авангарда» Наиля Якупова. По словам главного тренера омичей Ги Буше, игрок пропустит минимум неделю.

— Наиля Якупова не будет порядка 7–10 дней, – поделился перед матчем наставник.

Напомним, что форвард выбыл из состава «ястребов» перед гостевым матчем с «Сочи». Как сообщали в клубе, Якупов получил повреждение во время игры в Тольятти, после чего ему назначили дополнительное медицинское обследование. При этом характер травмы и другие подробности состояния нападающего в «Авангарде» не раскрывали.

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Рубрика - Спорт