Звездный вратарь «Авангарда» неожиданно пропустит важный матч

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Перед гостевым поединком с «Сочи» тренерскому штабу «Авангарда» придется перекроить состав: вратарскую позицию займет Иван Просветов, а Никита Серебряков получит передышку.

Причиной отдыха голкипера стал его день рождения. Кроме того, омской команде не поможет нападающий Наиль Якупов – после повреждения, полученного в Тольятти, ему назначили дополнительное обследование. Остается неясным, выйдет ли на лед молодой форвард Глеб Бурлака, который приболел.

С учетом кадровых потерь эксперты не исключают появления в звене атаки Родиона Казанцева. Еще один вариант – перевод в нападение Михаила Гуляева, который завершал встречу с «Ладой» именно на этой позиции.

В защитной линии тренеры могут сделать ставку на седьмого игрока обороны: в заявке на выезд значится Евгений Кашников. В качестве альтернативы рассматривается схема с одиннадцатью форвардами.