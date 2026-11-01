Первая ледовая арена «Авангарда» отмечает юбилей

Фото: Omskinform.ru

Старейший спортивный комплекс Омска – СКК им. Виктора Блинова – 1 ноября празднует круглую дату: с момента открытия арены прошло ровно 40 лет.

Проект здания разработали специалисты института «Омскгражданпроект», а первых посетителей арена приняла в 1986 году. На протяжении двух десятилетий СКК служил домашней площадкой для хоккейного «Авангарда», и именно здесь омская команда впервые стала чемпионом.

Когда в городе появилась «Арена Омск», комплекс переключился на волейбол – свои матчи тут начала проводить «Омичка». Кроме того, в 2013 году СКК принимал финал мужской Лиги чемпионов по волейболу, а четырьмя годами ранее на его площадке шел европейский квалификационный турнир к финалу Гран-при.

В мае 2025 года в спорткомплексе стартовала реконструкция, которую поддержали правительство Омской области, «Газпром нефть» и «Авангард». Заодно благоустроили и прилегающую территорию, где разбили сквер «Сердце Омска». Уже 27 марта 2026 года обновленная арена приняла первый хоккейный матч, и теперь она является домашней для клуба ВХЛ «Омские крылья».

Помимо спортивных событий, здесь устраивают концерты и деловые мероприятия, а 12 ноября в стенах комплекса пройдет встреча «Омички» в рамках чемпионата Суперлиги. Свое название арена тоже поменяла – сегодня она называется «G-Energy Арена – СКК им. В. Блинова».