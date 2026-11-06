Ги Буше раскрыл, как его дочь осваивается в России после переезда

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Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше рассказал, как его дочь Наоми привыкает к жизни в России. Девушка переехала в страну, чтобы выступать за женскую хоккейную команду. Она уже успела побывать в Омске и встретиться с отцом, а сейчас находится в Санкт-Петербурге. По словам тренера, дочери нравится в России, а в новом городе ее хорошо приняли.

– Ей очень нравится. Для нее это тоже совершенно новый опыт. Она приезжала ко мне в Омск, и для меня было здорово провести с ней время. Сейчас она находится в Санкт-Петербурге – великолепном городе. К ней очень хорошо относятся, и нам просто повезло, что появилась такая возможность, – рассказал Буше.

По словам наставника «ястребов», дети с ранних лет привыкли к переездам и знакомству с разными культурами. Вместе с семьей они успели пожить примерно в десяти городах и населенных пунктах Канады, американской Тампе и Швейцарии, прежде чем вернуться в Онтарио.

Буше отметил, что всегда поощрял в детях самостоятельность и стремление выходить за пределы привычного. Поэтому решение Наоми перебраться в Россию он воспринял положительно.

– Она захотела сама увидеть страну и составить собственное мнение. Как и я, осталась под большим впечатлением, и к ней здесь относятся великолепно. Уверен, что для нее это будет исключительно позитивный опыт, – добавил тренер.

Другие дети Буше также выбрали самостоятельный путь и связали свою жизнь с интересами за пределами хоккея. Его сын переехал в Калифорнию, где стал инженером в сфере робототехники и искусственного интеллекта. Дочь Мила получила образование психолога и посвятила много времени футболу.

Тренер «Авангарда» признался, что гордится детьми, их самостоятельностью и умением принимать собственные решения. Особенно его радует, что Наоми использует возможность жить в России не только для продолжения хоккейной карьеры, но и для знакомства с местной культурой, людьми и русским языком.