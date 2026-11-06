«Едят только ложками»: Буше пошутил о защите игроков «Авангарда» от травм

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В «Авангарде» объяснили необычную традицию с победной шайбой, на которую после матчей набрасываются лучшие игроки встречи. Как рассказал главный тренер омичей Ги Буше, таким образом хоккеисты показывают, что готовы бороться за каждую шайбу и стремятся опередить соперника.

— Нам всегда нужно стараться первыми добираться до шайбы и опережать в этом соперника. Так игроки показывают, что они всегда голодны до шайбы и хотят первыми завладеть ею. Но у меня лично проблемы с коленом, поэтому я не смог наброситься на нее вместе с остальными. Пришлось просто подбежать, – признался наставник.

Кроме того, Буше спросили, не стоит ли дополнительно защитить хоккеистов во время памятных церемоний после заброшенных шайб. Канадский специалист с юмором заметил, что после многочисленных травм этим летом и осенью одних наколенников команде уже будет недостаточно.

— С учетом того, как у нас прошли лето и осень, одних наколенников, думаю, будет мало. Нужно защищать все тело. Я уже попросил игроков не пользоваться вилками во время еды – вдруг они еще случайно поранят друг друга. Теперь все едят только ложками, – добавил Буше.