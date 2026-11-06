Миллионы мимо ворот: почему бывшие игроки «Авангарда» забивают больше нынешних

Фото: hawk.ru

История с бывшими игроками «Авангарда», которые после ухода из Омска начинают успешнее выступать за другие команды, вновь заставила болельщиков обсуждать клубную селекцию. Ранее на эту проблему обращал внимание известный омский журналист Андрей Блохин. Теперь появились новые поводы для вопросов: сразу несколько хоккеистов, с которыми «ястребы» расстались в предыдущие годы, проводят результативный сезон в КХЛ.

Особенно интересно, что некоторые из них забивают чаще нынешних игроков омского клуба, хотя обходятся новым работодателям значительно дешевле. «Омск-информ» сравнил статистику бывших и действующих хоккеистов «Авангарда» и выяснил, насколько оправданными оказались кадровые решения клуба.

Отпустили зря?

Фото: hawk.ru

Одним из самых наглядных примеров – Денис Венгрыжановский. В сезоне 2023/2024 нападающий провел за «Авангард» 47 матчей, забросил четыре шайбы и отдал четыре передачи. После ухода из Омска его результативность заметно выросла: сейчас в составе «Сочи» 25-летний форвард уже забил 11 голов и набрал 12 очков в 22 встречах.

Фото: hawk.ru

При этом Венгрыжановский получает около 7 млн рублей за сезон. Для сравнения: один из новых нападающих «Авангарда» Егор Афанасьев получит 20 млн рублей за сезон. Его результативность – шесть очков (три гола и три передачи) за 18 матчей. Со следующего сезона зарплата Афанасьева должна вырасти до 55 млн.

Получается, бывший игрок «ястребов» уже забросил почти в четыре раза больше шайб, чем нынешний, и обходится своему клубу почти втрое дешевле. Конечно, у хоккеистов разный опыт, однако такой контраст заставляет задуматься, не слишком ли рано «Авангард» отказался от Венгрыжановского.

Фото: vk.ru/torpedonn

Еще показательнее история Данила Сероуха. Воспитанник омского хоккея не первый год демонстрирует стабильную результативность, а теперь стал одним из заметных игроков нижегородского «Торпедо». В нынешнем сезоне на его счету 10 голов и шесть передач в 21 матче. В двух предыдущих чемпионатах форвард также набирал больше 30 очков за сезон.

Фото: hawk.ru

На этом фоне статистика Дмитрия Рашевского, который сейчас играет за «Авангард», выглядит гораздо скромнее. За 20 матчей он забросил две шайбы и сделал две передачи. При этом зарплата нападающего достигает 65 млн рублей против 25 млн у Сероуха.

Фактически «Торпедо» получило результативного форварда за сумму более чем вдвое меньше той, которую «Авангард» платит Рашевскому. Дополнительная деталь: в 2025 году Сероух, выступая за «Сочи», забросил пять шайб в одном матче против московского «Динамо». Этот пента-трик стал вторым в истории КХЛ. За москвичей тогда играл и Рашевский.

Семикратная разница в зарплате, но почти одинаковая отдача

hawk.ru

Не только российские хоккеисты после ухода из Омска находят себя в других командах. Показательна история Джованни Фьоре, который теперь выступает за ярославский «Локомотив». В прошлом чемпионате канадец набрал 26 очков в регулярном сезоне и еще семь – в плей-офф. Нынешний чемпионат он начал с 12 баллов в 22 матчах.

Фото: hawk.ru

В «Авангарде» сопоставимую атакующую роль выполняет Эндрю Потуральски. За те же 22 матча американец набрал 13 очков. То есть по результативности хоккеисты практически не отличаются, однако финансовая разница огромна: Потуральски получает 70 млн рублей, а Фьоре – около 10 млн. При этом контракт канадца с «Локомотивом» рассчитан еще на два сезона, а соглашение американца с «Авангардом» заканчивается после нынешнего чемпионата.

Разумеется, у игроков могут быть разные задачи на площадке. Но, когда хоккеист с зарплатой в семь раз выше не демонстрирует заметно большей результативности, вопросы к соотношению цены и качества вполне закономерны. Особенно если бывший игрок продолжает приносить пользу одному из сильнейших клубов лиги.

Фото: hawk.ru

Другой пример – Дамир Жафяров, который сейчас выступает за «Нефтехимик». В сезоне 2023/2024 он набрал 15 очков в регулярном чемпионате за «Авангард», а теперь показывает еще более высокую результативность. В нынешнем сезоне на его счету восемь голов и восемь передач в 21 матче.

Фото: hawk.ru

В Омске сопоставить его можно с Александром Волковым, от которого также ждут результативности в атаке. Однако из-за травмы нападающий провел всего четыре матча и пока отметился лишь одной передачей. Делать выводы по такой выборке было бы неправильно.

Зато финансовый контраст очевиден: Жафяров получает около 20 млн рублей, а зарплата Волкова достигает 70 млн. Конечно, травма не позволяет объективно оценить нынешнюю форму последнего, но сам факт того, что бывший игрок «Авангарда» показывает хорошую результативность за гораздо меньшие деньги, заслуживает внимания.

Защитник, которого не разглядели

Фото: hcsibir.ru

Отдельная история – Даррен Диц. В «Авангарде» канадец задержался всего на 18 матчах, набрав за это время четыре очка. Несмотря на результативность, его показатель полезности составил –8, после чего защитник покинул Омск. Впоследствии он успешно выступал за минское «Динамо», а теперь играет за «Сибирь».

В нынешнем сезоне Диц набрал уже 17 очков (пять голов и 12 передач) в 24 матчах. При этом его зарплата составляет около 38 млн рублей за сезон.

Фото: dynamo.ru

Сравнить канадца можно с Кириллом Адамчуком, который сейчас выполняет в «Авангарде» преимущественно оборонительные и силовые задачи. За 20 матчей защитник набрал два очка, заблокировал 31 бросок и провел 58 силовых приемов. Его зарплата составляет около 40 млн рублей.

Здесь сравнение не совсем равнозначное: Адамчук и Диц – хоккеисты разного профиля, и омскому клубу действительно может быть нужен защитник с такими оборонительными качествами. Однако возникает закономерный вопрос: почему «Авангард» не смог найти применение результативному Дицу, который теперь разрывает за «сибирских» друзей?

Почему селекция омичей вызывает вопросы

Разумеется, эти примеры не означают, что «Авангард» должен был сохранить всех перечисленных хоккеистов. На результативность влияют игровое время, партнеры, тренерские установки и роль в команде, а некоторые игроки могли раскрыться только после смены клуба. Тем не менее количество подобных историй заставляет усомниться в оправданности кадровых решений омского клуба.

Вопрос не столько в том, кого «ястребы» отпустили, сколько в том, насколько эффективно распорядились освободившимися средствами. Когда бывшие игроки становятся лидерами других команд, а их более дорогие сменщики не показывают сопоставимой результативности, претензии к селекции «Авангарда» выглядят вполне обоснованными.