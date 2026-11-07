Не то что «Авангард»: «Омские Крылья» сметают соперников в ВХЛ

Фото: t.me/omsk_wings

Хоккеисты «Омских Крыльев» успешно завершили домашнюю серию, не проиграв ни в одном из четырех поединков. Подопечные Виталия Черночуба оказались сильнее «Южного Урала» из Орска (3:2 в серии буллитов), «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы (2:1, буллиты), магнитогорской «Магнитки» (1:0) и челябинского «Челмета» (2:1).

Благодаря этим результатам беспроигрышная серия омской команды растянулась уже до 11 игр. В 21 встрече регулярного чемпионата ВХЛ «Омские Крылья» одержали 18 побед и потерпели три поражения. Последний раз омичи уходили со льда побежденными ровно месяц назад – 7 октября, когда дома уступили воронежскому «Бурану» с минимальным счетом 0:1.

В турнирной таблице лиги омичи занимают первое место, набрав 36 очков. Ближе всех по потерянным баллам к ним находится петербургский «СКА-ВМФ» – 27 очков, однако у него в запасе три несыгранных матча. Вторую строчку удерживает ХК «Норильск» с 33 очками, но он провел на две игры больше.

Впереди у омичей выездная серия по столичным регионам. Соперниками команды станут воскресенский «Химик», московская «Звезда», а также два коллектива из Санкт-Петербурга – «СКА-ВМФ» и «Динамо».

Для сравнения, «старшие братья» из «Авангарда» за ту же 21 игру регулярного чемпионата КХЛ одержали всего 11 побед, причем только пять в основное время. У подопечных Ги Буше в активе лишь 24 очка и седьмое место в Восточной конференции. В сводной таблице лиги «ястребы» лишь 14-я команда. «Омск-информ» разобрал эффективность нынешнего состава «Авангарда» и пришел к неутешительным выводам.