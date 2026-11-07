«Вечно травмированный» нападающий «Авангарда» сыграет через 3 дня

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Канадский нападающий «Авангарда» Седрик Пакетт, не сыгравший за «ястребов» ни одного матча в этом сезоне, дебютирует 10 ноября в выездном поединке против минского «Динамо», сообщил главный тренер «ястребов» Ги Буше.

Прошлый чемпионат 32-летний канадец провел в столичном «Динамо». Он успел сыграть всего 21 матч и выбыл из строя по причине травмы спины. Несмотря на длительное отсутствие и сложное восстановление, в межсезонье хоккеист неожиданно перешел в «Авангард», подписав однолетний контракт. Пакетт до сих пор восстанавливается от травмы, а его партнеры уже успели провести 22 матча в регулярном чемпионате.

– Седрик Пакетт сыграет в следующем матче в Минске, – сказал Буше на пресс-конференции после матча против новосибирской «Сибири» (4:3 в овертайме). – Если все будет в порядке и у нас не будет новых травм, то мы столкнемся с новой проблемой. Придется решать, кто из здоровых игроков не будет проходить в состав. Это сложная задача, но появится внутренняя конкуренция, ребята будут бороться за место в составе.

Ранее Буше планировал выпустить Пакетта в игре против «Сибири», но не стал этого делать по причине малого количества тренировок хоккеиста с командой.