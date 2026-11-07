Маклауд заявил, что «Авангард» стал хорошо играть в большинстве

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Центральный нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд, забросивший победный гол в игре против новосибирской «Сибири» (4:3 в овертайме), рассказал, что омская команда много работает над большинством, и у «ястребов» стало получаться в этом компоненте игры.

В матче с географическими соседями омичи забросили одну шайбу в неравных составах (под занавес второго периода отличился защитник Семен Чистяков), а решающий гол был забит при отложенном штрафе гостей. «Авангард» заменил вратаря на дополнительного полевого игрока, и Маклауд реализовал преимущество.

– Не сказал бы, что именно это (игра в овертайме – РИА «Омск-информ») мы нарабатываем на тренировках, но на собраниях говорим об этом. В целом мы много работаем над большинством, здорово, что сегодня оно у нас хорошо смотрелось, были классные моменты, – сказал канадский нападающий омичей после игры. – Что касается гола, то мне удалось вытеснить защитника, а Эндрю Потуральски дал передачу мне четко на клюшку. Осталось только бросить.

Потуральски набрал в этой игре 2 (1+1) очка. Его партнеры по «Авангарду» признали американца лучшим игроком встречи.

Добавим, что омичи одержали уже шестую победу в овертайме в нынешнем сезоне. Благодаря успеху в игре с «Сибирью» омская команда набрала 26 очков и поднялась на третье место в Восточной конференции.