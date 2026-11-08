Фигурист Марк Кондратюк сделал заявление о соревнованиях в Омске

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Чемпион Европы-2022 и бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине Марк Кондратюк заявил, что участие в двух этапах Гран-при России кряду позволит ему проверить собственные силы. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время фигурист идет вторым после короткой программы на екатеринбургском этапе, а следующий турнир серии примет Омск.

Предыдущий раз Кондратюк выходил на лед в марте, выступая за команду на Кубке Первого канала, где его коллектив одержал победу. Дебютный прокат в нынешнем сезоне он счел удовлетворительным, но подчеркнул, что прыжковая часть и эмоциональная отдача программы требуют доработки.

– Наверное, я могу больше давать энергии, мне кажется, что и на контрольных прокатах, и здесь я катался в эмоциональном плане чуть хуже, чем на тренировках. Может, волнение, может, не хватает чуть сил. Надеюсь, в дальнейшем наработается, – рассказал фигурист.

Столь плотный график, по воспоминаниям спортсмена, был у него лишь на Олимпиаде 2022 года. С того момента два турнира с недельным промежутком в его календаре не встречались. Кондратюк признался, что такой режим становится для него своеобразной проверкой возможностей.

Ранее сообщалось, что 14 и 15 ноября на «G-Drive Арене» в Омске пройдет финальный этап серии Гран-при России по фигурному катанию «Сердце Сибири».

Спортсмены разыграют награды в четырех дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, а также среди спортивных пар и в танцах на льду. Среди заявленных участников – обладатель бронзы Олимпиады в Пекине в командном турнире, чемпион Европы Марк Кондратюк, а также серебряные призеры европейского первенства в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин. Омск становится хозяином соревнований сильнейших фигуристов страны уже в четвертый раз.

Юниоры выйдут на лед раньше взрослых: финальный этап юниорской серии Гран-при запланирован на 11–13 ноября. Билеты на оба турнира уже можно купить, однако реализация ведется исключительно через сайт «Яндекс Афиши».